Romina de Cesare uccisa dal suo ex: il cadavere ritrovato dopo giorni in casa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Romina de Cesare sui suoi post sui social condivideva frasi e immagini contro la violenza sulle donne. Purtroppo anche lei ha avuto una sorte simile a quella di decine di donne , centinaia di donne che vengono uccise dalla persona che diceva di amarle ma che era da loro profondamente ossessionata. Un uomo che non accettava di averla persa, non per amore, ma per possesso. E’ la storia di Romina De Cesare, uccisa a 36 anni. Il corpo della donna è stato ritrovato nella sua casa di Frosinone, è stata uccisa a coltellate. A toglierle la vita è stato il suo ex fidanzato. A mettere in allerta le forze dell’ordine, una chiamata al 112. Non per il ritrovamento del cadavere di Romina ma perchè una persona segnalava la presenza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 4 maggio 2022)desui suoi post sui social condivideva frasi e immagini contro la violenza sulle donne. Purtroppo anche lei ha avuto una sorte simile a quella di decine di donne , centinaia di donne che vengono uccise dalla persona che diceva di amarle ma che era da loro profondamente ossessionata. Un uomo che non accettava di averla persa, non per amore, ma per possesso. E’ la storia diDea 36 anni. Il corpo della donna è statonella suadi Frosinone, è stataa coltellate. A toglierle la vita è stato il suo ex fidanzato. A mettere in allerta le forze dell’ordine, una chiamata al 112. Non per il ritrovamento deldima perchè una persona segnalava la presenza ...

