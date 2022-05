Quarantena non rispettata in Juve-Napoli: prosciolti De Laurentiis e il medico del club azzurro Canonico (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto il Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis e il responsabile sanitario del club Raffaele Canonico. De Laurentiis e Canonico erano stati deferiti “per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme in materia di controlli sanitari, e in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Stanislav Lobotka, Amir Rrhamani e Piotr Zielinski di partire da Napoli alla volta di Torino con l’aereo lo scorso 5 gennaio, insieme al resto del ‘gruppo squadra’, e di partecipare lo scorso 6 gennaio alla gara valevole per il campionato di Serie A Juventus-Napoli, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto il, il presidente Aurelio Dee il responsabile sanitario delRaffaele. Deerano stati deferiti “per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme in materia di controlli sanitari, e in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Stanislav Lobotka, Amir Rrhamani e Piotr Zielinski di partire daalla volta di Torino con l’aereo lo scorso 5 gennaio, insieme al resto del ‘gruppo squadra’, e di partecipare lo scorso 6 gennaio alla gara valevole per il campionato di Serie Antus-, ...

