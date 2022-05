"Non volevo ucciderla. La amo". La confessione dell'omicidio su un bloc notes (Di mercoledì 4 maggio 2022) Su un foglio ritrovato dagli inquirenti la frase che dà la svolta all'indagine. Il 38enne Pietro Ialongo avrebbe anche tentato di togliersi la vita dopo la morte dell'ex fidanzata Romina De Cesare. L'uomo si trova ora in carcere a Latina: per lui l'accusa è di omicidio volontario Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Su un foglio ritrovato dagli inquirenti la frase che dà la svolta all'indagine. Il 38enne Pietro Ialongo avrebbe anche tentato di togliersi la vita dopo la morte'ex fidanzata Romina De Cesare. L'uomo si trova ora in carcere a Latina: per lui l'accusa è divolontario

