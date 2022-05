Lulù svela un retroscena su Manuel: incontro negato e brutto gesto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lulù Selassié si è fatta intervistare dal magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, ed ha deciso di vuotare il sacco sulla fine della storia con Manuel Bortuzzo. Se quest’ultimo è stato piuttosto reticente sulle cause che hanno portato i due ad allontanarsi, lei è stata decisamente più esplicita. Ecco, dunque, come sono andate le cose, secondo la versione della principessa, e cosa è accaduto tra loro dopo l’annuncio della rottura. Lulù rivela perché lei e Manuel non hanno mai avuto un faccia a faccia Nel corso di un’intervista, Lulù Selassié ha svelato dei retroscena sulla rottura con Manuel Bortuzzo. La giovane ha ribadito, ancora una volta, di aver appreso della fine della storia con il nuotatore attraverso il comunicato Ansa diramato da lui. La ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 4 maggio 2022)Selassié si è fatta intervistare dal magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, ed ha deciso di vuotare il sacco sulla fine della storia conBortuzzo. Se quest’ultimo è stato piuttosto reticente sulle cause che hanno portato i due ad allontanarsi, lei è stata decisamente più esplicita. Ecco, dunque, come sono andate le cose, secondo la versione della principessa, e cosa è accaduto tra loro dopo l’annuncio della rottura.rivela perché lei enon hanno mai avuto un faccia a faccia Nel corso di un’intervista,Selassié hato deisulla rottura conBortuzzo. La giovane ha ribadito, ancora una volta, di aver appreso della fine della storia con il nuotatore attraverso il comunicato Ansa diramato da lui. La ...

