“Il Paradiso delle Signore” torna a settembre su Rai1: tutto sulla settima stagione della celebre soap (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Il Paradiso delle Signore 7” su Rai1: la nuova stagione della soap co-prodotta da Rai e Aurora TV ci sarà e uscirà tra qualche mese. La conferma è arrivata in contemporanea alla sesta stagione dopo la titubanza su un possibile continuo, o un arresto, della storia. Ora però la conferma è ufficiale, verrà effettuata quindi la realizzazione di un quinto ciclo nella versione giornaliera, vale a dire la settima stagione, contando le prime due anche se sono in formato fiction. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su quando esce, sulla trama, sul cast e sugli episodi.



“Il Paradiso delle Signore 7” è la nuova ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Il7” su: la nuovaco-prodotta da Rai e Aurora TV ci sarà e uscirà tra qualche mese. La conferma è arrivata in contemporanea alla sestadopo la titubanza su un possibile continuo, o un arresto,storia. Ora però la conferma è ufficiale, verrà effettuata quindi la realizzazione di un quinto ciclo nella versione giornaliera, vale a dire la, contando le prime due anche se sono in formato fiction. Eccociò che c’è da sapere su quando esce,trama, sul cast e sugli episodi.“Il7” è la nuova ...

Advertising

infoitcultura : Il paradiso delle signore anticipazioni: Teresa non vuole tornare in Sicilia con il padre. La trama - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 7, Beatrice e Dante tornano? - infoitcultura : Il paradiso delle signore 7: anticipazione bomba su una dolce attesa - infoitcultura : Il paradiso delle signore 7: Caterina Bertone (Beatrice) non ci sarà, la conferma dell'attrice - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, Umberto pronto al braccio di ferro: scontro al vertice -