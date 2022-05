Gli account TikTok che aggirano i filtri dell’app per spacciare droghe usando emoji (Di mercoledì 4 maggio 2022) Secondo un’indagine Insider, ci sarebbero vari account TikTok in grado di spacciare droghe illegali aggirando facilmente i blocchi di parole dell’applicazione social e raggiungendo un nuovo pubblico dalla pagina «scopri». L’indagine ha rilevato, per esempio, un account che utilizzava emoji come fiocchi di neve, pupazzi di neve e nasi nei loro post per pubblicizzare la cocaina. La neve è, da sempre, un termine gergale comune per intendere la cocaina. TikTok è intervenuta bloccando diversi account e termini dopo che sono stati evidenziati dall’indagine di Insider. Leggi anche > L’Afghanistan mette il ban su TikTok account TikTok utilizzati per spacciare ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Secondo un’indagine Insider, ci sarebbero variin grado diillegali aggirando facilmente i blocchi di parolelicazione social e raggiungendo un nuovo pubblico dalla pagina «scopri». L’indagine ha rilevato, per esempio, unche utilizzavacome fiocchi di neve, pupazzi di neve e nasi nei loro post per pubblicizzare la cocaina. La neve è, da sempre, un termine gergale comune per intendere la cocaina.è intervenuta bloccando diversie termini dopo che sono stati evidenziati dall’indagine di Insider. Leggi anche > L’Afghanistan mette il ban suutilizzati per...

