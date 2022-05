GF Vip 6 | Lulù racconta tutta la verità | “Manuel mi ha bloccata su Whatsapp”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Fortemente provata dall’improvvisa rottura conBortuzzo, con cui aveva cominciato una storia d’amore nella Casa del Grande Fratello Vip 6,Selassié ha rilasciato un’intervista nella quale ha spiegato quali sono stati secondo lei i motivi che hanno portato il nuotatore a lasciarla e ha spiegato come è avvenuta di fatto la rottura. La principessa etiope, infatti, è stata messa davanti al fatto compiuto e non ha potuto neanche più confrontarsi conin quanto lui l’hasu. GF Vip 6,Selassié non sta bene: “Non riesco neanche a dormire” La rottura improvvisa conBortuzzo ha inciso molto sul benessere della principessa, che appare triste e giù ...