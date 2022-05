Frosinone | uccide la ex | fermato ha confessato**

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Frosinone, 4 mag. (Adnkronos) - E' statocon l'accusa di omicidio aggravato l'ex fidanzato di Romina De Cesare, di 36 anni, uccisa ieri a Frosinone. A condurre le indagini, coordinate dalle Procure di Frosinone e Latina, sono gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Frosinone e del Comando Carabinieri Stazione di Sabaudia, insieme con il Reparto Operativo, nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Latina. Le indagini sono partite dalla segnalazione dell'attuale compagno della vittima, insospettito dal fatto che la donna non dava più notizie dalla notte precedente: l'intervento della Squadra Mobile nell'abitazione ha portato alla scoperta del cadavere della 36enne, riverso al suolo, uccisa da diverse coltellate. Nel frattempo, i carabinieri di Sabaudia avevano notato aggirarsi sul litorale pontino in uno stato confusionale l'ex ...

