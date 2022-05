"Fino alla collisione nucleare". Dugin svela il piano dello Zar (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’uomo più vicino al presidente della Russia Vladimir Putin spaventa il mondo intero. Le sue parole sono minacciose nei confronti dell’Occidente Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’uomo più vicino al presidente della Russia Vladimir Putin spaventa il mondo intero. Le sue parole sono minacciose nei confronti dell’Occidente

Advertising

reportrai3 : 'Tutto questo l’hanno fatto i neonazisti ucraini dell’Azov. Lavoravamo e vivevamo tranquillamente fino al 2014. Poi… - locamanuel73 : Mi hanno insegnato che gli ostacoli nella vita e nel lavoro sono fatti per essere superati . Cuore . Lavoro . Passi… - juventusfc : Una vita in bianconero ???? Fino alla prima squadra ?? Fabio #Miretti ?? - ematocri82 : @repubblica Che sia sempre stato vicino alla Russia non è una novità, mi dispiace che per fare propaganda sputtani… - piemonte_italia : La mostra 'Un set alla moda. Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi', fino al 30/05 a Palazzo Cuttic… -