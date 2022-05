Filippo Roma su Spezia-Lazio: Che significa che c’è stato un equivoco? È il momento di pubblicare i dialoghi del..." (Di mercoledì 4 maggio 2022) In questi giorni sta facendo ancora discutere il gol realizzato dal difensore Francesco Acerbi al 90' di Spezia-Lazio che ha dato il successo 4-3 alla squadra Romana.Filippo Roma, giornalista delle... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 4 maggio 2022) In questi giorni sta facendo ancora discutere il gol realizzato dal difensore Francesco Acerbi al 90' diche ha dato il successo 4-3 alla squadrana., giornalista delle...

Advertising

ElGuappo6 : RT @redazioneiene: “Il problema è la mafia dei gay”. Questa una delle frasi pronunciate pubblicamente qualche giorno fa dall’attore ed ex p… - Alessan67416970 : RT @redazioneiene: “Il problema è la mafia dei gay”. Questa una delle frasi pronunciate pubblicamente qualche giorno fa dall’attore ed ex p… - Pall_Gonfiato : Filippo Roma su Spezia-Lazio: Che significa che c’è stato un equivoco? È il momento di pubblicare i dialoghi del..… - redazioneiene : “Il problema è la mafia dei gay”. Questa una delle frasi pronunciate pubblicamente qualche giorno fa dall’attore ed… - TuttoSuRoma : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #Incidente – Viale Carso ?????? Possibili rallentamenti all'incrocio con Via Filippo Corridoni #Luceverde #Lazio -