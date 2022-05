DIRETTA | Verso il post-covid: tornare in classe è difficile per gli studenti. Cosa possono fare i docenti? Lo SPECIALE con Stefano Rossi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Torna un nuovo SPECIALE con Stefano Rossi per il ciclo di incontri La Scuola ferita -Pensieri e strumenti per insegnare oggi. Mercoledì 4 maggio alle ore 21 live su Facebook e YouTube per parlare di come affrontare il disagio degli studenti che sono tornati in classe dopo il lockdown e ancora in piena pandemia. L'articolo DIRETTA Verso il post-covid: tornare in classe è difficile per gli studenti. Cosa possono fare i docenti? Lo SPECIALE con Stefano Rossi . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 maggio 2022) Torna un nuovoconper il ciclo di incontri La Scuola ferita -Pensieri e strumenti per insegnare oggi. Mercoledì 4 maggio alle ore 21 live su Facebook e YouTube per parlare di come affrontare il disagio degliche sono tornati indopo il lockdown e ancora in piena pandemia. L'articoloilinper gli? Locon

Advertising

MarySpes : RT @RRobitt2011: Dopo la vaccinazione obbligatoria (diretta e per GP) si va verso l’obbligo di chiusura aziende via sanzioni e conseguente… - AntaniCardani : RT @RRobitt2011: Dopo la vaccinazione obbligatoria (diretta e per GP) si va verso l’obbligo di chiusura aziende via sanzioni e conseguente… - RRobitt2011 : Dopo la vaccinazione obbligatoria (diretta e per GP) si va verso l’obbligo di chiusura aziende via sanzioni e conse… - giggi0307 : @carmelitadurso . Ma anna laura come fa a stare in honduras se ieri la pupa e il secchione è finito verso le 2?ci v… - sportli26181512 : MN - Dalle 18 in diretta Twitch con DaniFaiv. Verso Verona, le ultime da Milanello, mercato e Investcorp: Amici ed… -