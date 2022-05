DeLorean - Spunta un nuovo teaser della EVolved

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Latorna a mostrare alcune anticipazioni, l'erede spiritualeDMC-12,che debutterà ad agosto a Pebble Beach, in California. L'immagine è direlativa alla codasportiva, in parte già vista, e che ora possiamo ammirare per intero con le luci a Led accese, elementi luminosi che caratterizzano anche il marchio. La linea, definita insieme alla Italdesign, è fortemente influenzata dai sottili fari a sviluppo orizzontale, che accentuano ancora di più la sensazione di larghezzavettura. Immancabili le portiere con apertura ad ala di gabbiano, vero e proprio marchio di fabbrica del modello originale del 1981. Sarà Bev. Lasarà elettrica, ma non sappiamo ancora nulla riguardo alle sue caratteristiche ...

