David di Donatello 2022, trionfa Paolo Sorrentino. Tutti i vincitori

Si è svolta ieri sera la 67.esima edizione dei David di Donatello, uno degli eventi più prestigiosi per il cinema italiano. La cerimonia condotta da Carlo Conti con Drusilla Foer è finalmente tornata in presenza dopo due anni di pandemia. "Freaks Out" ha portato a casa il maggior numero di statuette. Premiati anche Manuel Agnelli e i Me contro Te. Il film di Paolo Sorrentino, "E' stata la mano di Dio", si è portato a casa il premio per Miglior Film, Regia, Attrice non protagonista Teresa Saponangelo, Fotografia e David giovani. Tre David per "Ennio", il documentario di Giuseppe Tornatore su Ennio Morricone. Premio speciale per Sabrina Ferilli, il premio alla carriera a Giovanna Ralli.

