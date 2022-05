Dall’Inghilterra: “Milan su Lukaku, Romelu dice no” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Romelu Lukaku respinge le avances di Milan e Newcastle. Secondo l’Evening Standard l’ex Inter e nazionale belga non è interessato alle offerte arrivate per lui dal club rossonero e dai bianconeri della Premier, pronti a investire su di lui. In difficoltà al Chelsea e ormai sempre più ai margini dal progetto tecnico di Thomas Tuchel, il futuro dell’ex Inter potrebbe essere lontano da Londra, ma secondo l’Evening Standard nella prossima stagione l’attaccante belga non vestirà nè la maglia del Milan nè quella del Newcastle. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022)respinge le avances die Newcastle. Secondo l’Evening Standard l’ex Inter e nazionale belga non è interessato alle offerte arrivate per lui dal club rossonero e dai bianconeri della Premier, pronti a investire su di lui. In difficoltà al Chelsea e ormai sempre più ai margini dal progetto tecnico di Thomas Tuchel, il futuro dell’ex Inter potrebbe essere lontano da Londra, ma secondo l’Evening Standard nella prossima stagione l’attaccante belga non vestirà nè la maglia delnè quella del Newcastle. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Dall'Inghilterra: #Milan su #Lukaku, #Romelu dice no - PGBVLH : RT @sportface2016: Dall'Inghilterra: #Milan su #Lukaku, #Romelu dice no - frango0o : RT @sportface2016: Dall'Inghilterra: #Milan su #Lukaku, #Romelu dice no - xShaadowne : RT @sportface2016: Dall'Inghilterra: #Milan su #Lukaku, #Romelu dice no - Yuro_23 : RT @sportface2016: Dall'Inghilterra: #Milan su #Lukaku, #Romelu dice no -

Dall'Inghilterra: 'Milan su Lukaku, Romelu dice no' ... il futuro dell'ex Inter potrebbe essere lontano da Londra, ma secondo l'Evening Standard nella prossima stagione l'attaccante belga non vestirà nè la maglia del Milan nè quella del Newcastle. Dall'Inghilterra: il Milan su Bowen Commenta per primo Jarrod Bowen è l'ultimo nome per l'attacco del Milan. L'esterno destro d'attacco, mancino di piede e classe 1996 del West Ham è esploso in questa stagione con 16 gol e 11 assist fra Premier League ed Europa League, ma ha una valutazione importante ... MilanLive.it ... il futuro dell'ex Inter potrebbe essere lontano da Londra, ma secondo l'Evening Standard nella prossima stagione l'attaccante belga non vestirà nè la maglia delnè quella del Newcastle.Commenta per primo Jarrod Bowen è l'ultimo nome per l'attacco del. L'esterno destro d'attacco, mancino di piede e classe 1996 del West Ham è esploso in questa stagione con 16 gol e 11 assist fra Premier League ed Europa League, ma ha una valutazione importante ... Dall’Inghilterra: “Milan, affare probabile ma in stand-by”