Amici 21, l’allievo crolla in casetta: interviene Maria De Filippi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Amici di Maria de Filippi: durante l’ultimo daytime del programma, Albe ha avuto un brutto crollo. La conduttrice ha deciso di intervenire e di fare quattro chiacchiere con lui. Amici… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 4 maggio 2022)dide: durante l’ultimo daytime del programma, Albe ha avuto un brutto crollo. La conduttrice ha deciso di intervenire e di fare quattro chiacchiere con lui.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ii_nicole__ : RT @JUSTFVR3NDS: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? la celentano chiede di poter aggiungere un banco di danza e far cambiare categoria ad alex, i giudic… - v1ct0r1aa__ : RT @JUSTFVR3NDS: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? la celentano chiede di poter aggiungere un banco di danza e far cambiare categoria ad alex, i giudic… - emmaforek : RT @JUSTFVR3NDS: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? la celentano chiede di poter aggiungere un banco di danza e far cambiare categoria ad alex, i giudic… - fransca167 : RT @JUSTFVR3NDS: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? la celentano chiede di poter aggiungere un banco di danza e far cambiare categoria ad alex, i giudic… - itss__emma : RT @JUSTFVR3NDS: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? la celentano chiede di poter aggiungere un banco di danza e far cambiare categoria ad alex, i giudic… -