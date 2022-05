Ambra Angiolini, "questa volta tocca a lei": una bomba in tv, dove la vedremo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Per lei si tratta dell'esordio assoluto al tavolo dello show: Ambra Angiolini, attrice e conduttrice, arriva a XFactor 2022. Dopo Fedez, annunciato pochi giorni fa, arriva il suo momento. Ambra lavora nel mondo dello spettacolo da trent'anni, costantemente sulla cresta dell'onda. Fresca di conduzione – per il quinto anno consecutivo – del Concerto del Primo Maggio in un'edizione che ha battuto tutti i record, fin dagli esordi ha dimostrato di essere un'artista poliedrica e innovativa, capace di incontrare sempre il gusto del pubblico. Una carriera tra tv, cinema e musica, ha partecipato a oltre 30 show televisivi, lavorato al cinema con registi come Ferzan Özpetek, Cristina Comencini, Paolo Genovese, Carlo Vanzina, Marco Bellocchio, Stefano Benni e molti altri. E ancora, ha scritto un romanzo (InFame, 2020, edito da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Per lei si tratta dell'esordio assoluto al tavolo dello show:, attrice e conduttrice, arriva a XFactor 2022. Dopo Fedez, annunciato pochi giorni fa, arriva il suo momento.lavora nel mondo dello spettacolo da trent'anni, costantemente sulla cresta dell'onda. Fresca di conduzione – per il quinto anno consecutivo – del Concerto del Primo Maggio in un'edizione che ha battuto tutti i record, fin dagli esordi ha dimostrato di essere un'artista poliedrica e innovativa, capace di incontrare sempre il gusto del pubblico. Una carriera tra tv, cinema e musica, ha partecipato a oltre 30 show televisivi, lavorato al cinema con registi come Ferzan Özpetek, Cristina Comencini, Paolo Genovese, Carlo Vanzina, Marco Bellocchio, Stefano Benni e molti altri. E ancora, ha scritto un romanzo (InFame, 2020, edito da ...

Agenzia_Ansa : Ambra Angiolini sarà uno dei giudici di X Factor 2022. Per lei si tratta dell'esordio assoluto al tavolo dello show… - Una_Gioia_Mai : Dopo Pechino Express e X Factor auguro ad Ambra Angiolini di riprendersi un programma tutto suo in TV. C'è bisogno… - CaporaliCatia : Tornerei a guardare X Factor solo per Ambra Angiolini. Dicevo così anche con Mika. Ma temo non basti, questi talen… - infoitcultura : X Factor 2022, Ambra Angiolini è tra i giudici: l’annuncio su Instagram - formatbiz : X FACTOR // Fremantle ha annunciato il secondo nome per la giuria di #XF2022, dopo quello di Fedez, il cui ritorno… -