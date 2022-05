Agevolazioni per la nascita e lo sviluppo di imprese competitive (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bergamo. Per diffondere sul territorio la conoscenza di alcune opportunità per aspiranti imprenditori e imprese già costituite, il 9 maggio ci sarà l’incontro “Strumenti nazionali di agevolazione per la nascita e lo sviluppo di imprese competitive”, organizzato da Bergamo sviluppo – azienda speciale della Camera di commercio di Bergamo, in collaborazione con Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. L’incontro permetterà di approfondire due incentivi nazionali gestiti da Invitalia, il Fondo impresa femminile, rivolto ad aspiranti imprenditrici e a imprese femminili, e Smart&Start Italia, che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico. Il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bergamo. Per diffondere sul territorio la conoscenza di alcune opportunità per aspiranti imprenditori egià costituite, il 9 maggio ci sarà l’incontro “Strumenti nazionali di agevolazione per lae lodi”, organizzato da Bergamo– azienda speciale della Camera di commercio di Bergamo, in collaborazione con Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lod’impresa. L’incontro permetterà di approfondire due incentivi nazionali gestiti da Invitalia, il Fondo impresa femminile, rivolto ad aspiranti imprenditrici e afemminili, e Smart&Start Italia, che sostiene lae la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico. Il ...

