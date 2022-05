Traffico Roma del 03-05-2022 ore 18:00 (Di martedì 3 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione il momento gli spostamenti sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana rallentamenti anche interna tra via di Sant’Alessandro e la prendo mai proseguendo tra la Casilina e l’ardeatina diversi incidenti segnalati in città al momento A partire dal tratto Urbano della A24 con code tra Portonaccio e Viale Togliatti Verso il raccordo ancora disagi sulla tangenziale per incidente avvenuto nelle prime ore del pomeriggio rallentamenti tra la galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni code per un secondo incidente anche in direzione dello Stadio Olimpico tra Lo Scalo di San Lorenzo e via Nomentana sempre rallentato il Traffico a causa di un precedente incidente in via della Pineta Sacchetti all’altezza di via Giovanni acquaderni ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione il momento gli spostamenti sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tuscolana rallentamenti anche interna tra via di Sant’Alessandro e la prendo mai proseguendo tra la Casilina e l’ardeatina diversi incidenti segnalati in città al momento A partire dal tratto Urbano della A24 con code tra Portonaccio e Viale Togliatti Verso il raccordo ancora disagi sulla tangenziale per incidente avvenuto nelle prime ore del pomeriggio rallentamenti tra la galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni code per un secondo incidente anche in direzione dello Stadio Olimpico tra Lo Scalo di San Lorenzo e via Nomentana sempre rallentato ila causa di un precedente incidente in via della Pineta Sacchetti all’altezza di via Giovanni acquaderni ...

