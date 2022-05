(Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Roma, 3 maggio 2022. Non si, Presidente CdA dell’Unicusano e Consigliere del Cavaliere Silvio, che commenta la nascita delladi formazione politica del Movimento 5S alla redazione del quotidiano Tag24. “Non sono sorpreso del fatto che il prof.abbia deciso di cambiare radicalmente,ndodel Cavaliere, l’Universitas Libertatis, che ho realizzato insieme a lui e che continuo a gestire.” “Sono stato felice – continua– nell’apprendere questa iniziativa politico culturale, a mio avviso indispensabile per la formazione del politico del futuro che non potrà più essere un improvvisato e neppure un chicchessia ...

Advertising

lifestyleblogit : Stefano Bandecchi: “La scuola del M5S non mi sorprende, Conte segue l’input di Berlusconi” - -

Adnkronos

Lo dice Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, intervenuto nel corso della trasmissione 'L'imprenditore e gli altri', condotta dal fondatore dell'Unicusanosu Cusano ...Come al solito il presidente della Ternanautilizza il suo profilo Instagram per esternare le sue opinioni sulla squadra e sul campionato. Oggi il patron rossoverde dopo la vittoria nel derby contro il Perugia ha detto: " "... Stefano Bandecchi: “La scuola del M5S non mi sorprende, Conte segue l’input di Berlusconi” (Adnkronos) – Roma, 3 maggio 2022. Non si sorprende Stefano Bandecchi, Presidente CdA dell’Unicusano e Consigliere del Cavaliere Silvio Berlusconi, che commenta la nascita della scuola di formazione ...Silvio Berlusconi e Stefano Bandecchi avevano ragione. L’Universitas Libertatis è la novità politica del nuovo decennio, chi lo sostiene Beppe Grillo e Giuseppe Conte che lanciano la scuola di alta ...