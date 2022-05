«Sarà difficile condannare Putin per crimini di guerra» (Di martedì 3 maggio 2022) Silvana Arbia, già Cancelliere della Corte Penale Internazionale dell’Aja, analizza l’aggressione russa all’Ucraina: «reca i caratteri del tradizionale “uso della forza” nelle relazioni fra Stati, assolutamente vietato dalla Carta delle Nazioni Unite». E aggiunge: «il divieto dell’uso della forza è un obbligo imperativo che incombe, anche e soprattutto, sulla Russia, tra l’altro membro delle Nazioni Unite e membro permanente del Consiglio di Sicurezza». Panorama.it ha raggiunto Silvana Arbia per una serrata conversazione su guerra, diritto e relazioni internazionali: «occorre far funzionare il multilateralismo nelle decisioni che riguardano la sicurezza e la pace nel mondo». Dottoressa Arbia, l’attacco russo all’Ucraina appare come una grave violazione del diritto internazionale. «L’aggressione russa costituisce “uso della forza” nelle relazioni fra Stati, ... Leggi su panorama (Di martedì 3 maggio 2022) Silvana Arbia, già Cancelliere della Corte Penale Internazionale dell’Aja, analizza l’aggressione russa all’Ucraina: «reca i caratteri del tradizionale “uso della forza” nelle relazioni fra Stati, assolutamente vietato dalla Carta delle Nazioni Unite». E aggiunge: «il divieto dell’uso della forza è un obbligo imperativo che incombe, anche e soprattutto, sulla Russia, tra l’altro membro delle Nazioni Unite e membro permanente del Consiglio di Sicurezza». Panorama.it ha raggiunto Silvana Arbia per una serrata conversazione su, diritto e relazioni internazionali: «occorre far funzionare il multilateralismo nelle decisioni che riguardano la sicurezza e la pace nel mondo». Dottoressa Arbia, l’attacco russo all’Ucraina appare come una grave violazione del diritto internazionale. «L’aggressione russa costituisce “uso della forza” nelle relazioni fra Stati, ...

