Salernitana, Fazio: «Per noi tutte finali. Siamo in fiducia, ma ci vuole umiltà»

Il difensore della Salernitana Fazio ha parlato dopo il pareggio in casa dell'Atalanta

Federico Fazio, difensore della Salernitana, ai microfoni di DAZN ha parlato dell'obiettivo salvezza dopo il pareggio in casa dell'Atalanta.

LE PAROLE – «Noi non pensiamo ai punti, ma pensiamo che le gare siano tutte finali, sono tutte gare difficili. Dobbiamo affrontare queste finali con umiltà, veniamo da tanti risultati positivi che ci danno fiducia, ma non conta nulla, dobbiamo continuare a lavorare».

