Kim Kardashian in veste Marilyn Monroe, l’abito è lo stesso del 1962 (Di martedì 3 maggio 2022) La fondatrice di SKIMS, Kim Kardashian, si supera durante il Met Gala 2022 indossando il vestito che l’attrice Marilyn Monroe sfoggiò mentre cantava “Happy Birthday Mr. President” a John F. Kennedy. Il vestito era quello di Marilyn Monroe mentre cantava Happy Birthday Mr. President Per molti è stato difficile superare il look total black Balenciaga haute couture dello scorso anno, o almeno sbalordire nello stesso modo. Eppure, Kim Kardashian ci è riuscita, ancora una volta si è superata ripescando uno degli abiti più iconici della storia americana, ovvero quello che indossò Marilyn Monroe mentre cantava “Happy Birthday Mr. President” a John Fitzgerald Kennedy. Era il 1962, precisamente il 19 maggio al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 maggio 2022) La fondatrice di SKIMS, Kim, si supera durante il Met Gala 2022 indossando il vestito che l’attricesfoggiò mentre cantava “Happy Birthday Mr. President” a John F. Kennedy. Il vestito era quello dimentre cantava Happy Birthday Mr. President Per molti è stato difficile superare il look total black Balenciaga haute couture dello scorso anno, o almeno sbalordire nellomodo. Eppure, Kimci è riuscita, ancora una volta si è superata ripescando uno degli abiti più iconici della storia americana, ovvero quello che indossòmentre cantava “Happy Birthday Mr. President” a John Fitzgerald Kennedy. Era il, precisamente il 19 maggio al ...

Advertising

team_world : #MetGala2022: da Kim Kardashian a Chiara Ferragni, passando per Billie Eilish e Jared Leto: i look più apprezzati d… - ilmessaggeroit : Kim Kardashian indossa l'abito di Marilyn Monroe al Met Gala: «A dieta per mesi e 14 ore per tingermi i capelli» - VulgareAulicum : Elon si presenta con la madre allo stesso gala dove Kim si ristrigne nell'abito di Marilyn e tutti a dire Guarda Mu… - greysonelove : L'abito non fa il monaco e infatti Kim Kardashian è riuscita a rendere noioso anche l'ABITO di Marilyn #MetGala - Agenzia_Ansa : Al #MetGala, Kim Kardashian come Marilyn Monroe. Sul tappeto rosso a New York con lo stesso iconico abito che la di… -