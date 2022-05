Inter, Cottarelli: «Interspac? La proprietà non vuole andare avanti» (Di martedì 3 maggio 2022) Carlo Cottarelli torna a parlare di Interspac, annunciando che il progetto è fermo a causa del disInteresse di Suning Carlo Cottarelli, Intervistato durante il programma Un Giorno da Pecora su Radio2, è tornato a parlare di Interspac, il progetto di azionariato popolare lanciato ormai quasi un anno fa volto ad acquistare una quota di minoranza dell’Inter, ma che sembra essere arrivato a un punto fermo, aggiungendo un po’ di scaramanzia in vista della volata finale per lo scudetto. SU InterSPAC – «Abbiamo finito il lavoro tecnico, ma si potrà andare avanti soltanto se la proprietà volesse andare avanti e fosse Interessata, però al momento non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Carlotorna a parlare dispac, annunciando che il progetto è fermo a causa del disesse di Suning Carlovistato durante il programma Un Giorno da Pecora su Radio2, è tornato a parlare dispac, il progetto di azionariato popolare lanciato ormai quasi un anno fa volto ad acquistare una quota di minoranza dell’, ma che sembra essere arrivato a un punto fermo, aggiungendo un po’ di scaramanzia in vista della volata finale per lo scudetto. SUSPAC – «Abbiamo finito il lavoro tecnico, ma si potràsoltanto se lavolessee fosseessata, però al momento non ...

