(Di martedì 3 maggio 2022) Ha dell’assurdo la storia di una donna peruviana di 36 anni che,essere dichiarata morta, si è svegliata nel bel mezzo del suo. La donna è stata poi portata d’urgenza in, morendo lì qualche ora, per uno strano e beffardo scherzo del destino. Si sveglia durante il suoin Perù Sembrava un normalequello di Rosa Isabel Céspedes Callaca, una donna di 36 anni del Perù. Se non fosse che leiessere stata dichiarata morta a seguito di un terribile incidente stradale, si siatasuaproprio durante la celebrazione, che si è tenuta nel cimitero di Ferreñafe, un comune in provincia situatoRegione di Lambayeque) I ...

Advertising

CorriereCitta : Funerale shock: si risveglia nella bara, i parenti la portano in ospedale ma muore poco dopo - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Il video shock del funerale è già virale ?? - Informa_Press : Il video shock del funerale è già virale ?? - healingjunie : comunque ieri c’è stato il funerale e ho passato un’ora buona solo a conoscere tutti i parenti che non ho mai incon… -

Il Corriere della Città

... ma al momento delle esequie, si sentono dei tocchi alla bara e si risveglia scatenando lo... per la precisione a Lambayque dove una donna data per morta, si risveglia nel giorno del suo...... e tutti gli abitanti del palazzo, sono completamente sottoper quanto accaduto e per non aver potuto aiutare la donna. Una volta terminati gli accertamenti sarà celebrato ila ... Funerale shock: si risveglia nella bara, i parenti la portano in ospedale ma muore poco dopo Colpi nella bara: Rosa si risveglia al suo funerale, viene portata in ospedale e muore poco ... si sentono dei tocchi alla bara e si risveglia scatenando lo shock dei presenti. (Fidelity News) La ...Una donna è dichiarata morta, ma al momento delle esequie, si sentono dei tocchi alla bara e si risveglia scatenando lo shock dei presenti ... nel giorno del suo funerale dando colpi alla ...