Charlène di Monaco, è tornato anche l’anello di fidanzamento (Di martedì 3 maggio 2022) Dopo il lungo periodo lontana da Palazzo Grimaldi a causa di problemi di salute, la principessa è riapparsa al fianco del marito Alberto e dei figli Gabriella e Jacques. E sull’anulare della mano sinistra rispunta il celebre diamante che - come da abitudine - indossa solo per le occasioni speciali Leggi su vanityfair (Di martedì 3 maggio 2022) Dopo il lungo periodo lontana da Palazzo Grimaldi a causa di problemi di salute, la principessa è riapparsa al fianco del marito Alberto e dei figli Gabriella e Jacques. E sull’anulare della mano sinistra rispunta il celebre diamante che - come da abitudine - indossa solo per le occasioni speciali

L'apparizione pubblica di Charlène fa discutere e scatena gli esperti: "Emotivamente isolata" E' questa l'immagine della coppia reale di Monaco che è apparsa agli occhi dei sudditi del principato monegasco e del mondo, all'E - Prix di Monaco. La principessa ha assistito con il consorte e i gemelli Jacques e Gabriella. La Principessa Charlène torna a sorridere A sorpresa la Principessa Charlène di Monaco riappare in tutto il suo splendore in uno scatto di famiglia. La Wittstock, bella ed elegante, sorride insieme al marito, il Principe Alberto, e ai gemelli Jacques e Gabriella.