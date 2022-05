Ucraina, Luca Vavassori torna in Italia: “Non ho più la testa per andare avanti” (Di lunedì 2 maggio 2022) Luca Vavassori, ex calciatore di 29 anni, torna in Italia dopo settimane in Ucraina, al fianco dell’esercito di Kiev. Impegnato a contrastare l’avanzata russa, l’ex portiere con esperienze anche in Serie C, ha deciso di fare ritorno. Una decisione presa dopo essere stato ferito a seguito di un attacco diretto al convoglio in cui si trovava. La decisione di tornare in Italia è stata annunciata da Vavassori su Instagram: “Sono stufo, per me è sufficiente così. E’ tempo di tornare a casa. Non ho più la testa per andare avanti, sono stufo, per me è sufficiente così. E’ tempo di tornare a casa. Non ho più la testa per andare ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022), ex calciatore di 29 anni,indopo settimane in, al fianco dell’esercito di Kiev. Impegnato a contrastare l’avanzata russa, l’ex portiere con esperienze anche in Serie C, ha deciso di fare ritorno. Una decisione presa dopo essere stato ferito a seguito di un attacco diretto al convoglio in cui si trovava. La decisione dire inè stata annunciata dasu Instagram: “Sono stufo, per me è sufficiente così. E’ tempo dire a casa. Non ho più laper, sono stufo, per me è sufficiente così. E’ tempo dire a casa. Non ho più laper...

StefanoFassina : Per evitare conseguenze catastrofiche dalla guerra in #Ucraina urge il realismo richiamato dal prof @ricolfi_luca I… - Agenzia_Ansa : UCRAINA Fighter italiano se ne va: 'Sono stanco, torno a casa'. Ivan Luca Vavassori era sopravvissuto a un attacco… - Corriere : Ivan Luca Vavassori torna dalla guerra in Ucraina: «È tempo di riprendere la mia vita» - MattSDPell : RT @valy_s: Il “fighter” Italiano Luca Vavassori, unitosi all’esercito ucraino è STUFO e vuole tornare in Italia Io spero venga arrestato,… - villacalendasco : RT @ultimenotizie: 'Sono stanco per me basta così. È ora di tornare a casa non ho più la testa per andare avanti'. Così il fighter italiano… -