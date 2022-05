Incendio bosco parte da barbecue, denunciato nel Fiorentino (Di lunedì 2 maggio 2022) Un uomo è stato denunciato nel Fiorentino, a Capraia e Limite (Firenze), perché accusato di aver innescato un Incendio di bosco poi propagatosi a una oliveta nella frazione di Castra, alle pendici del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 maggio 2022) Un uomo è statonel, a Capraia e Limite (Firenze), perché accusato di aver innescato undipoi propagatosi a una oliveta nella frazione di Castra, alle pendici del ...

