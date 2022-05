Giro d’Italia 2022: scelti gli otto della Eolo-Kometa. Si punterà su Vincenzo Albanese e Lorenzo Fortunato (Di lunedì 2 maggio 2022) Ripetere l’impresa dello scorso anno, con il trionfo storico sullo Zoncolan, non sarà facile, ma la Eolo-Kometa ha grandi ambizioni ed addirittura proverà a fare di meglio. scelti gli otto corridori della compagine tricolore al via del Giro d’Italia 2022 venerdì da Budapest. Lorenzo Fortunato ovviamente cercherà il bis, con un occhio anche sulla classifica generale, magari sognando la top-10. In uno stato di forma super è Vincenzo Albanese che può tentare il colpaccio in qualche tappa mossa. Poi spazio a Davide Bais, Erik Fetter, Francesco Gavazzi, Mirko Maestri, Samuele Rivi e Diego Rosa. Le parole di Ivan Basso: “Arriviamo al Giro esattamente come volevamo arrivare, ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) Ripetere l’impresa dello scorso anno, con il trionfo storico sullo Zoncolan, non sarà facile, ma laha grandi ambizioni ed addirittura proverà a fare di meglio.glicorridoricompagine tricolore al via delvenerdì da Budapest.ovviamente cercherà il bis, con un occhio anche sulla classifica generale, magari sognando la top-10. In uno stato di forma super èche può tentare il colpaccio in qualche tappa mossa. Poi spazio a Davide Bais, Erik Fetter, Francesco Gavazzi, Mirko Maestri, Samuele Rivi e Diego Rosa. Le parole di Ivan Basso: “Arriviamo alesattamente come volevamo arrivare, ...

