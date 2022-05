Concertone del 1° Maggio: “Avranno perso il mio…”. Fedez al veleno – VIDEO (Di lunedì 2 maggio 2022) Il rapper milanese non riesce a trattenere la sua amara ironia e si espone sui social. In occasione del tradizionale concerto del 1° Maggio Fedez torna a parlare. Il cantante… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 2 maggio 2022) Il rapper milanese non riesce a trattenere la sua amara ironia e si espone sui social. In occasione del tradizionale concerto del 1°torna a parlare. Il cantante… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

mengonimarco : La prima volta sul palco del Primo Maggio #concertone #1M2022 - fanpage : Marco Mengoni si è appena esibito sul palco del #Concertone #1maggio - RaiRadio2 : La piazza di San Giovanni a Roma torna ad essere piena di... musica!?? State seguendo il #Concertone del… - CesareCamboni : RT @ComunistaRosso: Ieri al Concertone del Primo Maggio si sono fatti appelli per l'Ucraina, non sapendo che in Ucraina dal 2014 la festa d… - marcoluci1 : RT @Tg3web: Al concertone del Primo maggio l'omaggio alle canzoni pacifiste di Bob Dylan e John Lennon, interpretate dagli artisti sul palc… -