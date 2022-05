Calcio | Mazzarri non è più l’allenatore del Cagliari

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 2 maggio 2022) Walternon sarà più l'allenatore del. Dopo la sconfitta contro il Verona, la settima nelle ultime otto partite disputate dai rossoblù che hanno appena tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione, il club ha deciso di voltare pagina. A prendere il posto di Waltersarà Alessandro Agostini, attuale tecnico della Primavera del.L'esperienza di Waltersi chiude dopo otto mesi. L'allenatore livornese era arrivato in Sardegna lo scorso settembre, prendendo il posto di Leonardo Semplici. In totale 32 panchine in rossoblù con la media di 0,84 punti per partita, frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte.