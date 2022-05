Roma, Mourinho attacca la Lazio e gli arbitri: “Una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco” (Di domenica 1 maggio 2022) “Prostituzione intellettuale come nel 2010? Dire che oggi esiste prostituzione intellettuale per la stampa italiana, è sbagliato: siete migliorati. A parte qualche fenomeno, c’è una stampa seria, critica. Non vedo questa prostituzione intellettuale. Se voi volete nascondere che ieri una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco nel 2022, allora dovete farmi nuovamente questa domanda“. Queste sono le roventi parole di José Mourinho, pungente nel corso della conferenza stampa dedicata al post-partita di Roma-Bologna. Il tecnico lusitano ha lanciato una frecciatina alla Lazio, rivale dei giallorossi, menzionando evidentemente la discussa rete valsa la vittoria dei biancocelesti contro lo Spezia, segnata da Francesco Acerbi. Il mai banale Mourinho si è riferito alla ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) “Prostituzione intellettuale come nel 2010? Dire che oggi esiste prostituzione intellettuale per la stampa italiana, è sbagliato: siete migliorati. A parte qualche fenomeno, c’è una stampa seria, critica. Non vedo questa prostituzione intellettuale. Se voi volete nascondere che ieri unahacon un gol innel 2022, allora dovete farmi nuovamente questa domanda“. Queste sono le roventi parole di José, pungente nel corso della conferenza stampa dedicata al post-partita di-Bologna. Il tecnico lusitano ha lanciato una frecciatina alla, rivale dei giallorossi, menzionando evidentemente la discussa rete valsa la vittoria dei biancocelesti contro lo Spezia, segnata da Francesco Acerbi. Il mai banalesi è riferito alla ...

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaBologna ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - Gazzetta_it : Mou, che frecciata alla Lazio: 'Dopo 22 anni si può ancora vincere con un gol in fuorigioco' #RomaBologna - gippu1 : Per la quarta volta nella sua storia la #Roma perde tutte e sei le partite di campionato contro Inter, Juventus e M… - tuttosport : #Roma, #Mourinho: 'Gara brutta, anche per colpa dell'arbitro' ?? - nonstop9981 : Roma, Mourinho: "Gara brutta, anche per colpa dell'arbitro" -