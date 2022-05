Conoscete la vita privata di Peppino di Capri? Con chi è stato sposato e quanti figli ha (Di domenica 1 maggio 2022) Le sue canzoni hanno segnato un’epoca e ancora oggi Peppino di Capri è apprezzatissimo come artista, ma cosa sappiamo della sua vita privata? La musica e la passione per Napoli Peppino di Capri, all’anagrafe Giuseppe Faiella, le ha nel sangue da sempre. Forse la ragione è da ricercare in famiglia: suo nonno faceva parte della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 1 maggio 2022) Le sue canzoni hanno segnato un’epoca e ancora oggidiè apprezzatissimo come artista, ma cosa sappiamo della sua? La musica e la passione per Napolidi, all’anagrafe Giuseppe Faiella, le ha nel sangue da sempre. Forse la ragione è da ricercare in famiglia: suo nonno faceva parte della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

in_niallsarms : Comunque vi dovete fare una vita invece di parlare di persone che nemmeno conoscete - Cuore__Amaro : RT @gionguchi: le vostre idee hanno basi giuste ma qui su twitter usate una cattiveria allucinante con gente che non conoscete sentendovi f… - gionguchi : le vostre idee hanno basi giuste ma qui su twitter usate una cattiveria allucinante con gente che non conoscete sen… - alessia80550022 : RT @alessia80550022: 1 Maggio. Mio padre é il mio grande esempio di lavoratore. 36 anni in fabbrica, 36 anni tipografo specializzato, gli… - SusiTolin : #Ukraine Mi rivolgo a voi, tuttologi del pensiero unico imperante. Piantatela di affibbiare i vostri pensieri e l… -