Ucraina, prepariamoci al peggio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Se si considera quanto fluida e in rapida evoluzione sia diventata la situazione in Ucraina, la probabilità che si materializzi lo scenario peggiore, o qualcosa che vi si avvicina, rimane nel campo della realtà e del possibile. L’analisi predittiva diventa sempre più imprevedibile e scoraggiante. Se prevarrà il sangue freddo, la situazione potrebbe essere contenuta e gestita all’interno dei confini geografici dell’Ucraina. Tuttavia, attualmente queste intenzioni sembrano mancare, in particolare tra i responsabili degli sviluppi sul campo in Ucraina. Non si può escludere la possibilità di una ricaduta nei confini dell’Unione Europea, nelle aree vicine e potenzialmente anche oltre, scatenando un conflitto più ampio. Il tempo è essenziale e la situazione richiede che il mondo occidentale, e tutte le società libere a ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Se si considera quanto fluida e in rapida evoluzione sia diventata la situazione in, la probabilità che si materializzi lo scenariore, o qualcosa che vi si avvicina, rimane nel campo della realtà e del possibile. L’analisi predittiva diventa sempre più imprevedibile e scoraggiante. Se prevarrà il sangue freddo, la situazione potrebbe essere contenuta e gestita all’interno dei confini geografici dell’. Tuttavia, attualmente queste intenzioni sembrano mancare, in particolare tra i responsabili degli sviluppi sul campo in. Non si può escludere la possibilità di una ricaduta nei confini dell’Unione Europea, nelle aree vicine e potenzialmente anche oltre, scatenando un conflitto più ampio. Il tempo è essenziale e la situazione richiede che il mondo occidentale, e tutte le società libere a ...

