Tiro a segno, la ISSF ha escluso russi e bielorussi per il conflitto in Ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuove prese di posizioni arrivano dopo quanto sta accadendo in Ucraina e il conflitto armato con la russia. Giorni di grande tensione e paura a livello internazionale e chiaramente il mondo dello sport non può essere insensibile a tutto questo. Tre le reazioni vi è anche quella dell'International Shooting Sport Federation, ovvero la Federazione internazionale di Tiro a segno. Ebbene, la ISSF, presieduta dal russo Vladimir Lisin (uno degli uomini più ricchi della russia) ha deciso di escludere gli atleti russi e bielorussi da tutti i suoi eventi a seguito dei fatti citati in ambito bellico. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe traballante anche la posizione dello stesso Lisin.

