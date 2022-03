Pediatri pronti a partire per l’Ucraina per aiutare bambini e ragazzi malati e portarli in Italia L’annuncio

SanremoAncheNoi : RT @radiolombardia: La Regione Lombardia è pronta a inviare pediatri al confine con l'Ucraina @LetiziaMoratti @RegLombardia #ucraina #Ukrai… - radiolombardia : La Regione Lombardia è pronta a inviare pediatri al confine con l'Ucraina @LetiziaMoratti @RegLombardia #ucraina… -

Ultime Notizie dalla rete : Pediatri pronti

E ilombardi sonoa partire per andare a prendere i bambini malati in Ucraina. Una volta trasferiti a Milano, ' saranno curati negli ospedali per poi essere ospitati, insieme alla ...'Regione Lombardia ha inviato una lettera all'ambasciatore Sequi, segretario generale della Farnesina - ha detto l'assessore - dando disponibilità per l'invio di un'equipe di medicie ...Come finisce Lea un nuovo giorno su Rai 1? Scopri tutto quello che succede nell'ultima puntata della serie ospedaliera con Anna Valle!La conseguenza più tangibile della guerra russa in Ucraina per l'Italia sarà in un primo momento l'arrivo dei profughi in cerca di una nuova casa. Per questo la Lombardia sta predisponendo un piano pe ...