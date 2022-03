Nuova Sanità Territoriale: 3 ospedali di comunità, 10 case di comunità e 4 centrali operative (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nell’ambito del piano “Nuova Sanità Territoriale” della Regione Campania, da realizzare con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul territorio dell’Asl di Avellino, sono stati individuati per l’Irpinia n. 3 ospedali di L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nell’ambito del piano “” della Regione Campania, da realizzare con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul territorio dell’Asl di Avellino, sono stati individuati per l’Irpinia n. 3di L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

a_alfy67 : RT @CislFpFrosinone: #CislFp #Frosinone, Cuozzo: l'intesa sui #precari apre una nuova fase per la sanita' #ciociara Leggi articolo ??su @Lin… - canale58 : Comuni - “Nuova sanità territoriale”, Monteforte fa il pieno: la soddisfazione dell'amministrazione… - anteprima24 : ** L'ex #Ospedale San Giacomo rinasce con il Piano Nuova #Sanità territoriale ** - kane_sciolto : Prepariamoci ad una nuova invasione in massa di gente che con la scusa della guerra viene a villegiare a spese dell… - ptvtelenostra : IRPINIA E NUOVA SANITA’ TERRITORIALE SELLITTO: “IL PIANO COSI’ CONCEPITO SARA’ UN FALLIMENTO COME IN LOMBARDIA” -… -