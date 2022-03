Marcelo | “Beckham quello che mi ha impressionato di più Ronaldo? Una volta a

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marcelo Beckham

Golssip

... Roberto Carlos, David, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema, Toni Kroos e) e più di ogni altra squadra nel torneo. 20.15 Sicuro assente Karim Benzema, che ha ...... Roberto Carlos, David, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema, Toni Kroos e), più di ogni altra squadra nel torneo. Karim Benzema ha segnato cinque gol nella ...BARCELONA have made a u-turn on the selling of Osumane Dembele according to reports. The out of favour winger is set to be offered a short contract which is a blow to Manchester United who were ...Intervenuto nel programma 'El Hormiguero', programma in onda su Antena 3, Marcelo ha parlato del suo impatto con il mondo del Real Madrid ...