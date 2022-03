LIVE Trofeo Laigueglia 2022 in DIRETTA: cinque uomini all’attacco, gruppo a oltre 3’30” (Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Questi i passaggi sulla vetta del GPM di Cima Paravenna: 1 Jacopo Cortese (Mg.KVis) 2 Francesco Carollo (Mg.KVis) 3 Lorenzo Roda (Biesse-Carrera) 12.49 Allo scollinamento della seconda asperità di giornata mancheranno 75 km prima della linea del traguardo. Il gruppo continua a perdere terreno, 3’43” da recuperare. 12.46 122 km all’arrivo. Tra poco gli atleti ritroveranno la pianura che li porterà alle pendici del GPM di Testico (7 km al 4,6%). 12.43 I corridori si fiondano in discesa, c’è grande accordo tra i battistrada. La media oraria dopo 1h e 40? di corsa è di poco superiore ai 45 km/h. 12.40 Il quintetto di testa continua a macinare vantaggio, ora il plotone dista 3’30”. Finisce la salita in questo momento anche per il gruppo. 12.37 Francisco “Kiko” ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52 Questi i passaggi sulla vetta del GPM di Cima Paravenna: 1 Jacopo Cortese (Mg.KVis) 2 Francesco Carollo (Mg.KVis) 3 Lorenzo Roda (Biesse-Carrera) 12.49 Allo scollinamento della seconda asperità di giornata mancheranno 75 km prima della linea del traguardo. Ilcontinua a perdere terreno, 3’43” da recuperare. 12.46 122 km all’arrivo. Tra poco gli atleti ritroveranno la pianura che li porterà alle pendici del GPM di Testico (7 km al 4,6%). 12.43 I corridori si fiondano in discesa, c’è grande accordo tra i battistrada. La media oraria dopo 1h e 40? di corsa è di poco superiore ai 45 km/h. 12.40 Il quintetto di testa continua a macinare vantaggio, ora il plotone dista”. Finisce la salita in questo momento anche per il. 12.37 Francisco “Kiko” ...

SpazioCiclismo : La stagione 2022 italiana è iniziata ora! Segui in diretta il #TrofeoLaigueglia con il nostro live - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ?? Il fitto calendario gare di marzo inizia oggi, con il team che si divide tra Italia e Croazia ???? Oggi è la giornata del… - Bardiani_CSF : ?? Il fitto calendario gare di marzo inizia oggi, con il team che si divide tra Italia e Croazia ???? Oggi è la giorna… - zazoomblog : LIVE – Ciclismo Trofeo Laigueglia 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Ciclismo #Trofeo #Laigueglia #2022: - sportli26181512 : Chelsea-Liverpool, formazioni e risultato in diretta LIVE della finale di Coppa di Lega: Si gioca alle 17.30 a Wemb… -