L'esodo di ucraini rischia di mettere in ginocchio l'Europa (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra in Ucraina porta con sé un altro problema: quello della sistemazione dei profughi. Tutti i Paesi limitrofi si sono detti disponibili ad accogliere i tanti cittadini in fuga dalla guerra. Anche nel resto d'Europa non ci sono dubbi in tal senso: i profughi ucraini devono essere accolti. Sorge però il problema relativo all'organizzazione InsideOver.

Luigiei40 : RT @campaninimarco: @dori43018574 @sostengoi40 Non proprio, ma attualmente sta agevolando l'esodo degli ucraini decidendo di rifornirli di… - marsion65 : RT @campaninimarco: @dori43018574 @sostengoi40 Non proprio, ma attualmente sta agevolando l'esodo degli ucraini decidendo di rifornirli di… - ViaEmilia771 : @lucabrav1 Montanari non pubblica un carriarmato invasore, un palazzo bombardato, l'esodo degli Ucraini! Perché? Perché è un fascista - sostengoi40 : RT @campaninimarco: @dori43018574 @sostengoi40 Non proprio, ma attualmente sta agevolando l'esodo degli ucraini decidendo di rifornirli di… - GianniVaretto : RT @LaStampa: L'esodo disperato degli Ucraini verso la Polonia -