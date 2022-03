La Russia sta cercando di occupare Kherson e Kharkiv (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono le due città ucraine dove si sta combattendo più aspramente: tutte le notizie, man mano che arrivano Leggi su ilpost (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono le due città ucraine dove si sta combattendo più aspramente: tutte le notizie, man mano che arrivano

Advertising

riotta : La Russia sta venendo, pian piano, cacciata da tutte le organizzazioni internazionali come non capitò neppure ai te… - GiovaQuez : A #negoziati in corso la Russia sta usando bombe a grappolo - metodo vietato dalla Convenzione di Oslo - sulla popo… - FBiasin : #Fifa, #Uefa, #Eurolega, #Cio… il mondo dello sport sta isolando la #Russia ed è esattamente quello che deve fare… - COOPapERino21 : RT @ilpost: La Russia sta cercando di occupare Kherson e Kharkiv - Rosabianca123 : RT @nonleggerlo: “La Russia non sta invadendo l'Ucraina. Poi, per carità, tutto può accadere, ma credo che Putin (e non solo) tutto voglia… -