Kevin Costner stringe un accordo con Fox Nation per la docuserie Yellowstone | One-Fifty

(Di mercoledì 2 marzo 2022)uncon Foxper realizzare lain quattro parti: One-, che celebrerà i 150 anni del Parco Nazionale di. Foxha stretto uncon l'attore premio Oscarper realizzare la: One-, che celebrerà il 150° anniversario del Parco Nazionale di. La star dinarrerà e comparirà nella serie in quattro parti, la cui uscita è prevista per il quarto trimestre del 2022. Gli episodi di un'ora saranno dedicati a narrare il secolo e mezzo di storia e fauna ...

Fox Nation ha stretto un accordo con l'attore premio Oscar Kevin Costner per realizzare la docuserie Yellowstone: One - Fifty, che celebrerà il 150° anniversario del Parco Nazionale di Yellowstone. La star di Yellowstone narrerà e comparirà nella serie in quattro parti di un'ora, la cui uscita è prevista per il quarto trimestre del 2022. Cosa è successo a Kevin Costner? L'attore si è presentato sul red carpet dei Sag Awards 2022 e ha dimostrato che per il lui tempo non conta niente: oggi, che ha 67 anni, è uguale a quando ne aveva 40.