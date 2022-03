Instagram aiuta gli ucraini a comunicare senza essere scoperti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sarà una notifica che apparirà nella parte superiore dell’interfaccia di Instagram, in corrispondenza con l’icona dei direct, ad avvisare i cittadini ucraini e russi di una nuova funzionalità da parte del social network di proprietà di Meta: Instagram ha predisposto la funzionalità dei messaggi privati criptati per favorire le conversazioni, e la loro protezione, per i cittadini russi e ucraini. Una funzionalità che si inserisce nell’ambito delle misure e delle iniziative prese da Meta in occasione dell’inasprirsi del conflitto e dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. LEGGI ANCHE > Attenzione a chi su Instagram si spaccia per giornalista sfruttando il conflitto in Ucraina per monetizzare Messaggi criptati su Instagram per proteggere le conversazioni in Ucraina ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sarà una notifica che apparirà nella parte superiore dell’interfaccia di, in corrispondenza con l’icona dei direct, ad avvisare i cittadinie russi di una nuova funzionalità da parte del social network di proprietà di Meta:ha predisposto la funzionalità dei messaggi privati criptati per favorire le conversazioni, e la loro protezione, per i cittadini russi e. Una funzionalità che si inserisce nell’ambito delle misure e delle iniziative prese da Meta in occasione dell’inasprirsi del conflitto e dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. LEGGI ANCHE > Attenzione a chi susi spaccia per giornalista sfruttando il conflitto in Ucraina per monetizzare Messaggi criptati super proteggere le conversazioni in Ucraina ...

Advertising

carmeng31090950 : RT @Vaalbara8: 'No, non lo avete mai letto Dostoevskij, altrimenti non l'avreste fatto. La letteratura, soprattutto quella di Dostoevskij,… - vincenzolambia4 : RT @chesucc3de: Monica Lisetto e Sandro Bottega nella vita producono vino. Sono due brave persone. Dmytro Bova è in fuga dal suo paese. Anc… - tiplo66 : RT @luna_owl1: @EnzoSannino7 @julyssis @tiplo66 Ho solo pensato a una cosa. Non ho instagram ma so che Soul'shadow - luna_owl1 : @EnzoSannino7 @julyssis @tiplo66 Ho solo pensato a una cosa. Non ho instagram ma so che Soul'shadow… - Rieperrr : Meno marketing, più gioco. Aiuta sempre. -