Gravissimo incidente stradale, in sei in ospedale: tra questi un bambino (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFrigento (Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta a Frigento, in località Pila Ai Piani, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture ed un furgone, il quale terminava la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione abbattendolo. Complessivamente a bordo dei tre veicoli vi erano sei persone di cui un bambino, tutte trasportate dalle varie ambulanze intervenute presso l’ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposte a cure mediche. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFrigento (Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta a Frigento, in località Pila Ai Piani, per unche ha visto coinvolte due autovetture ed un furgone, il quale terminava la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione abbattendolo. Complessivamente a bordo dei tre veicoli vi erano sei persone di cui un, tutte trasportate dalle varie ambulanze intervenute presso l’di Ariano Irpino per essere sottoposte a cure mediche. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Gravissimo incidente stradale, in sei in ospedale: tra questi un bambino ** - FrancoPenna62 : @rtl1025 Se confermata, il fatto è gravissimo perché si tratta di aerei militari da combattimento. Una provocazione… - LetiziaFirenze : Incidente sul lavoro: gravissimo un 54enne - ToscanaInDiretta - kyogenshin : Raga ma... in che senso Soleil ha dato una gomitata per sbaglio sul labbro a L e lei si comporta come se avesse avu… - infoitinterno : Scontro fra tre camion, uno prende fuoco: incidente gravissimo sulla A14 -