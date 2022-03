F1, crisi Ucraina: niente gare in Gran Bretagna per atleti russi e bielorussi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nikita Mazepin non sarà al via del Gp di Gran Bretagna, in programma il prossimo 3 luglio sul circuito di Silverstone. Lo ha deciso oggi Motorsport UK, la Federazione britannica che ha deciso di vietare ai piloti russi e bielorussi qualsiasi gara nel proprio territorio. Il futuro di Mazepin, pilota russo della Haas, è in bilico, ma almeno a oggi è certa la sua assenza a Silverstone il prossimo 3 luglio. Dave Richards, presidente dell’organizzazione, lo rende noto in un comunicato stampa: “L’intera comunità di Motorsport UK condanna gli atti di guerra della russia e della Bielorussia in Ucraina ed esprime solidarietà e sostegno a tutti coloro che sono stati colpiti dal conflitto in corso. Per la comunità internazionale del motorsport, ora è il momento di agire e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nikita Mazepin non sarà al via del Gp di, in programma il prossimo 3 luglio sul circuito di Silverstone. Lo ha deciso oggi Motorsport UK, la Federazione britannica che ha deciso di vietare ai pilotie bieloqualsiasi gara nel proprio territorio. Il futuro di Mazepin, pilota russo della Haas, è in bilico, ma almeno a oggi è certa la sua assenza a Silverstone il prossimo 3 luglio. Dave Richards, presidente dell’organizzazione, lo rende noto in un comunicato stampa: “L’intera comunità di Motorsport UK condanna gli atti di guerra dellaa e della Bieloa ined esprime solidarietà e sostegno a tutti coloro che sono stati colpiti dal conflitto in corso. Per la comunità internazionale del motorsport, ora è il momento di agire e ...

