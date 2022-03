È guerra tra hacker. Rivelate le chat segrete del gruppo Conti, i cyber criminali schierati con la Russia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il comune di Torino, l’azienda alimentare San Carlo e quella di giochi per bambini Clementoni. Questi sono solo gli ultimi obiettivi di una serie di attacchi coordinati da Conti, un gruppo di cyber criminali è specializzato nei ransomware: i famigerati virus che sono in grado di bloccare un sistema informatico e chiuderlo ai suoi proprietari fino all’arrivo di un riscatto. Appena dopo l’inizio dell’invasione della Russia in Ucraina, Conti ha pubblicato un messaggio sul suo blog in cui annunciava pieno sostegno al presidente Vladimir Putin. Il 25 febbraio sul blog ufficiale del dei cyber criminali è comparso questo messaggio: «Il gruppo Conti annuncia pieno supporto al governo russo». Secondo le ricostruzioni del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il comune di Torino, l’azienda alimentare San Carlo e quella di giochi per bambini Clementoni. Questi sono solo gli ultimi obiettivi di una serie di attacchi coordinati da, undiè specializzato nei ransomware: i famigerati virus che sono in grado di bloccare un sistema informatico e chiuderlo ai suoi proprietari fino all’arrivo di un riscatto. Appena dopo l’inizio dell’invasione dellain Ucraina,ha pubblicato un messaggio sul suo blog in cui annunciava pieno sostegno al presidente Vladimir Putin. Il 25 febbraio sul blog ufficiale del deiè comparso questo messaggio: «Ilannuncia pieno supporto al governo russo». Secondo le ricostruzioni del ...

