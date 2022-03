Consulta | referendum droghe inammissibile per quesito contraddittorio

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilreferendario sull`"abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" è, secondo la costante giurisprudenza sull`articolo 75 della Costituzione, perché si pone in contrasto con le Convenzioni internazionali e la disciplina europea in materia, difetta di chiarezza e coerenza intrinseca ed è, infine, inidoneo allo scopo. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 51 depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso).Il Comitato promotore ha articolato ilreferendario in tre parti, riguardanti la depenalizzazione della coltivazione della cannabis, l`eliminazione della sanzione della reclusione da due a sei anni per tutti i reati concernenti leleggere e ...

Il quesito referendario sull'"abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" è ...P.; ? suddettonon è stato ammesso al voto dalla Corte in quanto "non sarebbe preservata ... Valutato che: ? la decisione dellain merito alla inammissibilità del quesito ...(Adnkronos) – Referendum sull’eutanasia in Italia, per la Consulta è inammissibile la richiesta di referendum sull’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente) ...Roma, 2 mar. (askanews) - Il quesito referendario sull''abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di ...