Anni di promesse sull'Ambiente in pasto alle trivelle. La sostenibilità non è più un'emergenza. E dal Green all'ecodisastro il passo è breve (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo?" nessuna domanda ontologica sul senso della vita, ma un quesito a cui trovar risposta circa la nostra autonomia italiana per ciò che concerne la produzione e lo stoccaggio di gas. L'Italia si approvvigiona per ben il 45% di gas dalla Russia Com'è noto, il nostro Paese si approvvigiona per ben il 45% di gas dalla Russia che ha sempre abilmente esercitato, forte di questa nostra manifesta dipendenza, un ricatto al quale ci siamo supinamente arresi nel corso delle precedenti stagioni politiche. Essenziale non rimuovere il dato di partenza che determina oggettive difficoltà ad emanciparci compiutamente: l'Italia non possiede giacimenti di idrocarburi in grado di rispondere all'ingente fabbisogno nazionale di industrie e famiglie. Il governo è dunque chiamato oggi a trovare delle soluzioni all'emergenza che la guerra in Ucraina sta determinando ...

