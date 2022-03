Adriana Volpe punge Sonia Bruganelli e svela chi le piacerebbe avere al suo fianco il prossimo anno

(Di mercoledì 2 marzo 2022)sono senza dubbio la miglior coppia di opinioniste che il Grande Fratello Vip abbia mai avuto. Sempre attente, sempre sul pezzo e sempre taglienti. Il fatto che abbiano creato delle dinamiche anche fra loro è un plus che mai nella storia del reality era mai successo. Ilperò la coppia sarà difficile rivederla, perché se da una parteha aperto le porte ad un-Bis,ha più volte detto che non tornerà. “Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia. Il ...

Fuoco e fiamme frae Sonia Bruganelli . Dall'inizio del GF Vip, le due opinioniste non sono mai andate d'accordo e spesso hanno avuto battibecchi accesi. Di recente, la stessa Bruganelli ha anticipato di ...Una dichiarazione che lascia molti, tra i telespettatori del reality dei vip, di sasso, anche se non sorprende l'opinionista, che non a caso replica seccamente mettendo in dubbio, ...Nathaly Caldonazzo dopo il GF Vip: la Volpe parla dei famosi video che girano sul web. Durante l’intervista di Adriana Volpe a Casa Chi, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha riacceso i “fari” ...Certo non ci è andata giù leggera negli ultimi giorni facendo vedere un lato diverso e esasperato rispetto alle prime settimane “Affaire” Nathaly Caldonazzo: Adriana Volpe parla dei video che girano ...