Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 18:15 (Di martedì 1 marzo 2022) Viabilità DEL 1 MARZO 2022 ORE 18:05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’A24, PERMANGONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PRENESTINA. PASSIAMO IN ESTERNA DOVE CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD CI SPOSTIAMO SULLA NETTUNENSE DOVE C’E’ UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL DIVINO AMORE, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA RIAPERTE AL TRANSITO VEICOLARE, IN ZONA CECCHIGNOLA, VIA CASTEL DI LEVA E VIA DI TOR PAGNOTTA PRECEDENTEMENTE CHIUSE PER IL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022)DEL 1 MARZOORE 18:05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’A24, PERMANGONO CODE TRA LA DIRAMAZIONENORD E PRENESTINA. PASSIAMO IN ESTERNA DOVE CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA DIRAMAZIONESUD CI SPOSTIAMO SULLA NETTUNENSE DOVE C’E’ UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL DIVINO AMORE, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA RIAPERTE AL TRANSITO VEICOLARE, IN ZONA CECCHIGNOLA, VIA CASTEL DI LEVA E VIA DI TOR PAGNOTTA PRECEDENTEMENTE CHIUSE PER IL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso via di Portonaccio (Torelli-Tiburtina) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Portonaccio (Torelli-Tiburtina) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Appia Pignatelli - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Casal del Marmo, via del Casale di San Basilio, via Appia Pignatelli - TuttoSuRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Ferrovia Roma-Lido Oggi verranno effettuate le seguenti corse straordinarie: Magliana 13.55-15.13-… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 03 - 2022 ore 11:30 VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 03 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA - SUD DOVE UN VEICOLO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 09:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 1 MARZO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI ...DEL 1 MARZO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE- SUD DOVE UN VEICOLO ...