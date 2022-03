Ucraina: via libera al Decreto per aiuti e piano energia (Di martedì 1 marzo 2022) Via libera del Consiglio dei Ministri al Decreto legge che ha introdotto nuove misure urgenti in relazione agli sviluppi della crisi in Ucraina. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità dai ministri. Nel Decreto è specificato che l’invio “in deroga” di “mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari” al Governo ucraino potrà avvenire “fino al 31 dicembre” ma “previa risoluzione delle Camere”. Saranno poi decreti del ministero della Difesa, “di concerto” con Esteri e MEF a definire “l’elenco” degli aiuti militari. Lo stato di emergenza In merito alla crisi umanitaria la nota di Palazzo Chigi precisa che è stato deciso “di incrementare le misure di soccorso ed assistenza alle persone che, in maniera massiccia, stanno cercando e cercheranno rifugio nell’Unione europea”. Per questo motivo il Governo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 marzo 2022) Viadel Consiglio dei Ministri allegge che ha introdotto nuove misure urgenti in relazione agli sviluppi della crisi in. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità dai ministri. Nelè specificato che l’invio “in deroga” di “mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari” al Governo ucraino potrà avvenire “fino al 31 dicembre” ma “previa risoluzione delle Camere”. Saranno poi decreti del ministero della Difesa, “di concerto” con Esteri e MEF a definire “l’elenco” deglimilitari. Lo stato di emergenza In merito alla crisi umanitaria la nota di Palazzo Chigi precisa che è stato deciso “di incrementare le misure di soccorso ed assistenza alle persone che, in maniera massiccia, stanno cercando e cercheranno rifugio nell’Unione europea”. Per questo motivo il Governo ...

